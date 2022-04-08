"Военная техника": Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по мирному населению во время эвакуации поездами из Донбасса

Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетных ударов по железнодорожным станциям Покровск, Славянск и Барвенково. Впрочем, по заверению российской стороны, там якобы находилась украинская военная техника.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на life.ru.

По его словам, российские военные с помощью "высокоточных ракет воздушного базирования" якобы уничтожили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донецкой области.

"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск", — проинформировал он.

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