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"Военная техника": Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по мирному населению во время эвакуации поездами из Донбасса

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"Военная техника": Минобороны РФ подтвердило ракетные удары по мирному населению во время эвакуации поездами из Донбасса
Минобороны РФ подтвердило нанесение ракетных ударов по железнодорожным станциям Покровск, Славянск и Барвенково. Впрочем, по заверению российской стороны, там якобы находилась украинская военная техника.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на life.ru.

По его словам, российские военные с помощью "высокоточных ракет воздушного базирования" якобы уничтожили вооружение и военную технику резервов украинских войск в Донецкой области.

"На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск", — проинформировал он.

Читайте: Три эвакуационных поезда заблокированы из-за обстрела путей в Славянске и Краматорске

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Топ комментарии

  • Alexsander Sokoloff
    "На железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожено вооружение и военную технику прибывших на Донбасс резервов украинских войск" .

    Лучше бы о другом мычал, чем эту пургу гнал.
  • rejestrowyj bazil
    Німеччина виплачувала репарації, втратила території, отримала заборону на наступальну зброю, офіційно назавжди засудила нациську ідеологію.
    Те саме треба вимагати з кацапстану.
    Українська Стародубщина вже зачекалась
  • botoks
    против Германии ВОЕВАЛИ и она потерпела ПОЛНОЕ военное поражение.
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