Хакеры Armageddon осуществили кибератаку на государственные органы Украины, - Госспецсвязи

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о получении новых опасных электронных писем с темой "№1275 от 07.04.2022".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

Как сообщается, письма содержат HTML-файл, открытие которого приведет к созданию на компьютере архива с файлом под названием "О фактах преследования и убийства работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk". Его открытие, в свою очередь, приведет к возможности хакеров получить полный контроль над вашим компьютером и грозит воровством конфиденциальной информации, повреждением данных и компьютерных систем.

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В Госспецсвязи напомнили, что хакерская группа Armageddon уже неоднократно осуществляла кибертаратаки как государственные органы Украины, так и на страны ЕС.



Команда CERT-UA предупреждает, що члени группы, также используют Dynamic DNS сервис NO-IP. Необходимо обращать особое внимание на моединение с доменными именами, используемых упомянутым сервисом.

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