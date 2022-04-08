Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в телеграм-канале.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - говорится в сообщении.

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Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке отметил, что по железнодорожному вокзалу Краматорска оккупанты ударили кассетным "Искандером".

"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская Федерация – страна извергов и преступников", - отметил Кириленко.



