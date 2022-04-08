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Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых. ФОТО

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Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых. ФОТО
Российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в телеграм-канале.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Детали уточняем", - говорится в сообщении.

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Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в фейсбуке отметил, что по железнодорожному вокзалу Краматорска оккупанты ударили кассетным "Искандером".

"Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донетчины в более безопасные области Украины. Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская Федерация – страна извергов и преступников", - отметил Кириленко. 

Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых 01
Российские оккупанты обстреляли ракетами вокзал Краматорска: сообщают о десятках погибших и раненых 02

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Топ комментарии

  • ватникобой
    сирийские беженцы уже давно нас предупреждали, что их главная цель - уничтожение мирного населения. Многие к сожалению до сих пор не верят, что русские на это способны, думают что все это случайно. А зря. Когда ***** поняло что его жестко ******* разведка и Медведчук, и население Украины совсем не желает быть Россией - его стало можно и нужно уничтожать, а как иначе заставить жертву насилия тебе подчиняться?
  • Александр Александров 7fa1b22d
    Мешают даже гражданским эвакуироваться. Твари рашистские.
  • 5 копійок
    Лапті знищують все живе.
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