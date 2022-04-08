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7 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, - Нацполиция

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7 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, - Нацполиция
В Житомирской области полиция продолжает документировать военные преступления российских захватчиков. Днем 7 апреля враг нанес ракетный удар по г. Новоград-Волынскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечалось, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа районного отдела полиции, работники которой задокументировали обстоятельства происшествия и собрали показания военного преступления. Предварительная правовая квалификация – ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На деоккупированных территориях Народицкой громады продолжаются работы по безопасности: специалисты-взрывотехники проводят обследование и разминирование населенных пунктов.

Следовательно, органы местной власти призывают местных жителей не спешить возвращаться в свои дома и дождаться официального сообщения о завершении указанных работ.

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"Полицейские продолжают работать на блокпостах, патрулировать населенные пункты, обезвреживать взрывоопасные предметы, разыскивать безвести  пропавших людей и уклоняющихся от правосудия, предотвращать правонарушения и раскрывать преступления, а также выполнять другие функции, определенные режимом военного положения", - резюмировали правоохранители.

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Топ комментарии

  • Alex Best
    До 2019 делали, потом почему-то прекратили. Ты это хотел сказать?
  • Mykola 19a5fa29
    Це буде продовжуватися до тих пір поки в нас не буде можливість наносити удари по російській території. За 8 років ми так і не спромоглися розробити відповідні системи а Кравчук з Кучмою віддали Росій всі (біля 600) крилатих ракет + бомбардувальники. Хто ж нам лікар?
  • SlavaGeroyam
    были готовы предсерийные образцы и документация....но твой ЗБох решил сделать что то другое.
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