Более половины украинцев поддерживают запрет УПЦ (МП) в Украине, - опрос "Рейтинга"

В Украине растет поддержка идеи разрыва связей Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Русской православной церковью. При этом более половины опрошенных (51%) считают, что государство должно полностью запретить деятельность УПЦ (МП) на территории Украины.

Об этом говорится в результатах общенационального опроса "Украина в условиях войны", проведенного социологической группой "Рейтинг" 6 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Эту инициативу в день опроса поддерживали 74% респондентов, тогда как в начале марта этого года только 63%. Не поддерживают эту инициативу только 7% опрошенных.

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При этом более половины опрошенных (51%) считают, что государство должно полностью запретить деятельность УПЦ (МП) на территории Украины, однако запрет поддерживают две трети опрошенных жителей запада страны и только 29% на востоке. 21% респондентов поддерживают лишение льгот и упразднение договоров аренды церковных помещений.

В то же время 20% выступают за невмешательство государства в дела церкви – больше всего на востоке (35%) и юге (25%).

При исследовании методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

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