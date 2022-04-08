Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
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Сегодня утром войска РФ ударили кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска.
В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - говорится в сообщении.