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Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

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Сегодня утром войска РФ ударили кассетным "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В результате ракетных обстрелов вокзала Краматорска по оперативным данным более 30 человек погибли и более 100 раненых. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - говорится в сообщении.

Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых 01
Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых 02

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Все россияне должны быть уничтожены. Без исключений. Говорил, говорю и будут говорить.
  • PREDATOR PREDATOR
    Це ж такий самий злочин, як в Бучі.
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Ще більш показовий
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