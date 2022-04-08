Россия использует депутата Европарламента Донато для манипуляций по преступлениям оккупантов в Буче, - Центр противодействия дезинформации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.
"Скандально известная депутат Европарламента Франческа Донато не первый год активно продвигает пророссийские нарративы в западном обществе", - говорится в сообщении.
В частности, она проголосовала против антироссийских санкций в Европарламенте.
Кроме того, в Твиттере Донато развернула активную кампанию по дискредитации Украины, в частности, президента Владимира Зеленского. Так, она называла ложью любые приведенные доказательства преступлений русской армии.
За распространение жесткой антиукраинской позиции, компания Meta заблокировала профиль Донато в Facebook.
На днях россия использовала Донато для манипуляций с доказательствами преступлений российских военных в Буче.