Литва призывает государства называть военные преступления России в Украине геноцидом

Международное сообщество должно единогласно осудить агрессию и военные преступления, совершенные Россией, и квалифицировать их как геноцид.

Об этом говорится в заявлении, принятом в четверг комитетом по иностранным делам литовского парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

"Действия России несовместимы с ее членством в ООН и Совете ООН по правам человека, поэтому мы призываем к исключению России из этих и других международных организаций", - заявила глава комитета по иностранным делам Лайма Андрикене.

Этот шаг Литвы является "ответом на массовые жестокие преступления, совершенные российской армией против мирных жителей в Буче, Ирпене, Гостомеле, Мариуполе и других местах в Украине", - заявил комитет.

Андрикене добавила, что "Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений, совершенных в Украине, и мы требуем, чтобы все не только Владимир Путин, Александр Лукашенко и командующие российской армией, которые предписывали убивать мирных жителей или не остановили расправу над мирным населением, а также рядовые солдаты были привлечены к ответственности за кровопролитие и разрушены жизни невинных украинцев".

В заявлении депутаты призвали международные организации и парламенты демократических государств призвать свои правительства усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины.

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