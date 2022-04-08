Шольц лично задерживает поставки немецких танков в Украину, - Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц откладывает принятие окончательного решения о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с Россией, несмотря на давление со стороны партнеров по правящей коалиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Politico.

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План, продвигаемый вицеканцлером – министром экономики Робертом Габеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок от "зеленых" предусматривает поставки в Украину около 100 танков. Сначала ожидалось, что соответствующее решение будет принято на этой неделе. Но сейчас оно повисло, поскольку канцлер от социал-демократов – к огромному разочарованию его партнеров из правящей коалиции – утверждает, что Германия должна сначала выработать общую позицию с западными союзниками из ЕС и НАТО, прежде чем поставлять тяжелое вооружение.

"Я считаю, что это именно тот вопрос, в котором для Германии было бы серьезной ошибкой играть особую роль и идти по особому пути", - заявил он.

Министры иностранных дел стран НАТО обсуждали военную поддержку Украины в среду и четверг, но не предложили никакой конкретики по поставкам танков.

Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Гофрайтер от партии "зеленых" сказал Германия должна демонстрировать "лидерство" в ЕС и НАТО и не скрывалась за спины других стран.

"Я за то, чтобы как можно быстрее отменить решение кабинета министров Германии об отказе от поставки тяжелого вооружения", - сказал он.

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Глава комитета по обороне Бундестага от Свободной демократической патии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн также призвала Шольца быстро одобрить поставки танков. Законодатели от правоцентристского Христианско-демократического союза, главной оппозиционной партии, также настаивают на поставках танков.

Глава комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот, отметил, что хотел бы, чтобы Германия нашла способ продвинуться вперед в реализации поставок оружия Украине. "То, что сейчас нужно Украине, должно быть доставлено".

Как отмечалось, немецкие танки ознаменовали новый уровень вооружения для Украины. Германия рассматривает возможность отправки легких танков "Мардер", бронированных машин, оснащенных противотанковыми ракетами. Немецкая оборонная компания Rheinmetall заявила, что может предоставить 100 таких танков.

Политики также обсуждают возможность предоставления Украине тяжелых танков "Леопард". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в четверг, что Киев ожидает от Берлина поставки танков "Мардер" "Леопард", а также зенитного танка "Гепард".

"Списки есть, правительство Германии знает о них, но, к сожалению, до сих пор хранит молчание", - сказал Мельник.