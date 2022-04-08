Новости • Агрессия России против Украины, Война

По Одесской области оккупанты нанесли три ракетных удара из Крыма.

16 03017
По Одесской области оккупанты нанесли три ракетных удара из Крыма.
Россия нанесла три ракетных удара с оккупированного Крыма по Одесской области. Информация о количестве пострадавших уточняется. Есть разрушенные постройки.

Об этом сообщил офицер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, к сожалению, пострадавшие, их количество уточняется", - отметил офицер.

Также, по его словам, могут активизироваться диверсионные группы в приграничных регионах.

"На фоне ракетных ударов, обычная практика врага - активизация диверсионно-разведывательных групп, в частности в приграничных регионах. Целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники", - отметил Назаров.

Также смотрите: Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Корабельная группировка РФ в Черном море, добавил он, продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Green sheet
    Ну так для етого ***** и окупировал крым чтобы построить плацдарм для наступления на Украину и другие европейские страны. А еще ***** нужно крымское мясо. А кто то думал что крым нужен ***** строить там процветающий остров? Поетому так важно для Украины вернуть крым. Даже важнее чем дамбас. Без освобождения крыма ниокаком завершении войны и безопасности для Украины и иностранных инвесторов не может быть и речи. Крым как подвешенный топор над головой который может упасть в любую секунду на голову.
  • Анатолий Воробей 96773614
    Не шукайте в гімні малини, а серед москалів людини.
  • Mikhail Saveliev
    Какие же твари, надо бить по их территории, нужно перенести эту войну на территории русни, как сделал Басаев в Буденновске. Жаль что украинцы слишком добродушный народ. По мне пришло время терактов
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости