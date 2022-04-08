По Одесской области оккупанты нанесли три ракетных удара из Крыма.

Россия нанесла три ракетных удара с оккупированного Крыма по Одесской области. Информация о количестве пострадавших уточняется. Есть разрушенные постройки.

Об этом сообщил офицер Оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области. Повреждены 2 здания, к сожалению, пострадавшие, их количество уточняется", - отметил офицер.

Также, по его словам, могут активизироваться диверсионные группы в приграничных регионах.

"На фоне ракетных ударов, обычная практика врага - активизация диверсионно-разведывательных групп, в частности в приграничных регионах. Целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники", - отметил Назаров.

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Корабельная группировка РФ в Черном море, добавил он, продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них.