Новости

Пять станций киевского метро хотят переименовать из-за связи названий с РФ

15 47085
Пять станций киевского метро хотят переименовать из-за связи названий с РФ
Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименования 5 станций метро.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", " Героев Днепра" – туда же!", - отметил Брагинский.

Он убежден, что "профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев".

Также читайте: В Германии Путину ищут новое имя

Пять станций киевского метро хотят переименовать из-за связи названий с РФ 01

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    а дєрьмака з татаровим звільнити не хочуть, рузький альфабанк хай і далі працює?
  • Игорь Томилов
    Маріупольська, Чернобаївська,Героїв Крут,Пл.Степана Бандери!!!
  • rejestrowyj bazil
    Берестейська хай нагадує про колись українську Берестейщину яку сралін в 1939 році передав білорусам, замість того щоб повернути українцям, чия вона і була з часів Галицько-Волинських князів - і до 1919 року.

    Але ще ж не пізно- Білорусь як сателіт агресора має чимось виплатити репарації
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости