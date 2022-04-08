Пять станций киевского метро хотят переименовать из-за связи названий с РФ
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Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименования 5 станций метро.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", " Героев Днепра" – туда же!", - отметил Брагинский.
Он убежден, что "профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев".