Пять станций киевского метро хотят переименовать из-за связи названий с РФ

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с инициативой переименования 5 станций метро.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Наши люди укрываются на "Дружбе народов", пока эта так называемая "дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", " Героев Днепра" – туда же!", - отметил Брагинский.

Он убежден, что "профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев".

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