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Есть три признака того, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику, - Подоляк

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Есть три признака того, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

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По словам Подоляка, на это указывают сразу три явления.

"Первое: все чаще появляются странные и откровенные заявления российских топов иностранным журналистам. Как, например, ночные "откровения" кремлевского пресс-секретаря Пескова, который "по умолчанию" признал огромные потери российской армии в Украине. И что со спецоперацией происходит что-то странное.

Второе: заявления об отставке министров, которые постоянно появляются, и которые, конечно, никто не спешит удовлетворять. Связаны же одной цепью. Уже в очереди на "оставить российский военный корабль" Набиуллина (глава Центробанка), Силуанов (Минфин), Колокольцев (МВД) и теперь даже Патрушев-младший (Минсельхоз). Сомнения нарастают у людей.

И третье: практически каждый день Путин проводит селекторы с расширенным Совбезом. Точнее, сначала расширено, потом – узко. В течение многих часов. Чтобы накачивать и удерживать в подчинении... А параллельно с этим безумные пропагандисты, практически оказавшиеся в свободном плавании, продолжают накачивать и без того убитых собственных граждан антиукраинской ненавистью, чтобы если надо, то "до последнего россиянина"..., - написал он.

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Есть три признака того, что российская господствующая элита впадает в откровенную панику, - Подоляк 01

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Пусть их детей выгонят из элитных британских школ - там все кацапские сливки учатся
  • Перехватчик
    Андрій Макаров


    @Irokez18

    ·
    6 апр.



    По мнению одного из самых авторитетных военных изданий Jane's Defence Weekly, украинский батальон «Азов» признан мировыми военными экспертами, как самое боеспособное элитное боевое подразделение в мире.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ТАК ПОХОДУ ДЄРЬМАК З ЛЮСЕЮ А. ТАКОЖ ВПАДАЮТЬ В ПАНІКУ. ПРИДУМАЛИ АБСОЛЮТНО ПІЗДУВАТУ ВЕРСІЮ, ЧОМУ КРАЇНА НЕ ГОТУВАЛАСЬ ДО ВІЙНИ...
    ЩО СКАЖЕШЬ, ПОДЛЯК?
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