Польша требует остановить членство РФ в международных организациях из-за геноцида в Украине

Нижняя палата польского парламента требует создания международной комиссии по расследованию преступлений российского геноцида в Украине, осуждению преступников, а также приостановить членство России во всех международных организациях.

Об этом говорится в резолюции, принятой в сессионном зале Сейма Польши единогласно, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы поражены свидетельствами невероятной жестокости российской армии, участвующей в незаконном нападении на независимое украинское государство. Мы призываем международное сообщество отреагировать на это в соответствии с масштабами преступления, совершенного против украинского народа", – отмечается в резолюции.

Читайте: Политика умиротворения России была политикой трусости, - премьер Польши Моравецкий

В документе подчеркивается, что сознательно совершенные систематические акты насилия против гражданских мужчин и женщин "имеют признаки геноцида".

"Найденные на улицах, в подвалах, ямах, братских могилах мертвые жертвы пыток, изнасилований и выстрелов в затылок, символом чего стала Буча, является кровавым свидетельством преступных стремлений имперской политики Владимира Путина", - подчеркивается в резолюции.

Как отмечается, военные преступления идут в паре с постоянной пропагандой российских государственных СМИ, где часто фигурирует слово "деукраинизация", то есть действие, направленное "не только на лишение украинского народа права на самоопределение, но и право на существование".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша требует создания международной комиссии по расследованию военных преступлений России в Украине, - Моравецкий

В тексте резолюции подчеркивается, что польские депутаты ожидают создания международной комиссии по расследованию преступлений геноцида России в Украине, а также немедленного осуждения военных преступников.

"Сейм Республики Польша ожидает немедленного создания международной следственной комиссии, которая будет документировать и проверять факты, показания и выводы, а также немедленное осуждение военных преступников. Мы также требуем немедленного приостановления членства России во всех международных организациях, гарантирующих международный прапора и безопасность", – говорится в документе.

Читайте также: Литва призывает государства называть военные преступления России в Украине геноцидом

Крім того, нижня палата польського парламенту погоджується зі змістом скарги, поданої владою України до Ради Безпеки ООН, і закликає міжнародне співтовариство висунути обвинувачення винним у злочинах в Міжнародному суді в Гаазі.

"Ніхто, хто цінує свободу, права і гідність людини, норми демократії й основи цивілізації, не має права бути байдужим до трагедії українців", – наголошується в резолюції.

Як зазначається, після виявлення жертв різанини в Бучі потрібні подальші дії.

Також читайте: Росія проводить геноцид в Україні, бо впевнена, що Європа не відповість, - Зеленський

"Держави та уряди, які не можуть приєднатися до цієї коаліції cправедливості, навмисно чи ні, приєднуються до коаліції російського беззаконня", – резюмується у тексті резолюції.