В оккупированных районах Луганской области и Донецкой области готовят референдум о вхождении в РФ, - правозащитник Лисянский. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщил правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.
В дальнейшем данные этого опроса будут переданы в Кремль как доказательство того, что так называемые ДНР и ЛНР готовы войти в состав РФ.
"Местные жители, близкие к оккупационным администрациям, сообщают, что референдум состоится в ближайшие 1,5 месяца. При проведении опроса интервьюеру заранее сообщают, в каких местах необходимо поставить галочки. Затем данные обнародуют и скажут якобы о "высокой поддержке России" среди местного населения, как оправдание этой безумной войны", - говорит Лисянский.
Также он добавляет, что от источников стало известно: в оккупированных РФ городах Луганской и Донецкой областей массированно происходит процесс паспортизации местного населения. Паспорта РФ выдают под угрозами репрессий, в том числе при насильственном вывозе украинцев. По данным российских ведомств, около 12 тысяч украинцев "в экстренном порядке" приняли в гражданство России.