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Мишель об обстреле Краматорска: Нужно больше санкций против РФ и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС

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Мишель об обстреле Краматорска: Нужно больше санкций против РФ и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС
Президент Европейского совета Шарль Мишель из-за удара войск РФ по вокзалу Краматорска заявил о необходимости усиления санкций против России.

Об этом он отметил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, использующих мирное население, эвакуируемое из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше санкций против России и больше оружия для Украины, поступающего из ЕС. Только утверждено 5-й пакет санкций ЕС", – написал Мишель.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным "Укрзализныци", в результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых. По данным пресс-секретаря главы Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, в результате обстрела вокзала Краматорска 27 человек погибли.

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Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    той 5й пакет то просто посміховисько
  • Elena Zhmariova
    Пора понять, что россию остановит только физическая невозможность продолжать войну - отсутствие оружия, топлива, распад фронта. Все остальное - полумеры.
  • Оксана Фесенко
    Вони, *****, стріляють справжніми ракетами по мирному населенню, а ви їм якісь міфічні санкції. Суки! Усі!
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