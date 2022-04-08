Каждый восьмой украинец снова начал работать, треть переселенцев планируют вернуться домой в ближайшее время, - "Рейтинг"

К своей работе начинают возвращаться все больше граждан Украины, потерявших ее в результате военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в результатах общенационального опроса "Украина в условиях войны", проведенного социологической группой "Рейтинг" 6 апреля.

Среди респондентов, работавших до войны, продолжают работать 58%. В марте таких было только 46%, следовательно, 12% украинцев в результате военных действий потеряли работу, но уже вернулись к ней.

29% опрошенных работают в обычном режиме, 26% – частично или удаленно, 3% – начали работать на новой работе. 41% потеряли работу во время войны (в марте было 53%).

Больше всего тех, кто сейчас работает – в западных областях, тогда как только треть жителей на востоке имеют работу, а остальные две трети – потеряли работу.

Сменить место жительства пришлось 20% взрослого населения. Больше тех, кто был вынужден уехать с места жительства, в восточных регионах (46%). Также больше уехало молодежи (31%), старшим труднее покинуть свой дом (13%).

Треть из покинувших дом планируют возвращаться уже в ближайшее время, четверть – еще немного подождут. Около 40% выражают готовность возвратиться, но только после окончания войны.

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При исследовании методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.