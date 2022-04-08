Штайнмайер призывает к созыву трибунала по расследованию военных преступлений Путина и Лаврова

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Reuters.

По словам Штайнмайера, ответственность должны понести как простые солдаты, так и политическое руководство России.

"Все, кто несет ответственность за эти преступления, должны ответить. Это касается и солдат. Это касается и военных командиров. И, конечно, тех, кто несет политическую ответственность", — цитирует издание Штайнмайера, давшего интервью журналу Der Spiegel.

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