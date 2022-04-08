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Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: "Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать"

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Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: "Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать"
Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Пока она уже находится в стране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV Noviny.

Информацию о передаче системы ПВО подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

"Передача системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также уверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", – заявил он.

"Украинский народ смело защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг - помогать, а не оставаться на месте и не знать о потерях человеческих жизней во время агрессии России", - сказал Хегер в своем твиттере.

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Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать 01

Словакия передала систему С-300 по запросу Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов 933bda32
    А в это время херр Шольц всё думает, как-бы оттянуть поставку стареньких Леопардов, какую бы ещё отмазку придумать, чтобы не спешить... Спасибо словаки и Словакии!
  • Bird Jackdaw
    Боже благослови Словаччину!
  • Перехватчик
    Чудово!
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