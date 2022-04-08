Словакия передала Украине противовоздушную систему C-300: "Украинский народ смело защищает свою страну! Наш долг – помогать"
50 874228
Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны C-300. Пока она уже находится в стране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TV Noviny.
Информацию о передаче системы ПВО подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
"Передача системы не означает, что Словацкая Республика стала частью вооруженного конфликта в Украине. Также уверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников", – заявил он.
"Украинский народ смело защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг - помогать, а не оставаться на месте и не знать о потерях человеческих жизней во время агрессии России", - сказал Хегер в своем твиттере.
Словакия передала систему С-300 по запросу Украины в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.