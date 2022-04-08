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ГБР расследует дело о бегстве за границу экс-главы Конституционного Суда Тупицкого

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ГБР расследует дело о бегстве за границу экс-главы Конституционного Суда Тупицкого
Государственное бюро расследований выясняет, как правоохранители переправили через границу бывшего судью и экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, Тупицкий не пересекал государственную границу. А вот его видели в центре Вены.

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Дело расследуется по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    Татаров знает - его спросите
  • Bad Robot
    ДБР, почни розслідовання від себе!
  • CrossFirenko
    А Медведчука, кума Медведчука зі "слуг", Погребинського, якому була висунута підозра у зраді, та ще декільком "членам", які спокійно виїхали створеним "офісним вікном", нікого і не цікавить.
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