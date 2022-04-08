ГБР расследует дело о бегстве за границу экс-главы Конституционного Суда Тупицкого

Государственное бюро расследований выясняет, как правоохранители переправили через границу бывшего судью и экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул границы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу", - говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, Тупицкий не пересекал государственную границу. А вот его видели в центре Вены.

Смотрите: Российские оккупанты оставили форму, оружие и награбленное и бежали в Беларусь, переодевшись в гражданскую одежду.. ВИДЕО

Дело расследуется по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.