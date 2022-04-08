Новости • Война

Краматорские больницы не справляются с количеством раненых. Многие люди тяжелые, без рук, ног, - мэр Гончаренко о последствиях обстрела вокзала

13 50841
Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, поступающих с городского вокзала после ракетного удара войск РФ.

Об этом заявил в эфире телемарафона городской голова Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Многие люди тяжелые, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", - заявил Гончаренко.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Hanry Cikorsky
    Какой п..здец. Руские просто не люди. Это какойто искуственно выведеный сорт говна.
    Большевики млять.
  • Dust
    йдуть "визволяти" на прохання трудящіхся Крама.
    якщо хтось вже забув як у Краматорську заблокували наших десантників у квітні 2014-го
  • буков
    А поруч в Донецьку радіють смертям в Краматорську, все таки кацапи добре навчились плодити ненависть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости