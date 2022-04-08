Новости • Война

Песков о завершении войны: "Речь идет об обозримом будущем"

34 43247
Песков о завершении войны: "Речь идет об обозримом будущем"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что война в Украине будет завершена "в обозримом будущем".

Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

На вопрос о сроках завершения войны он ответил: "Речь идет об обозримом будущем".

А когда его спросили, что именно дает основания так думать, сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".

Читайте: Мы понесли значительные потери войск. Это трагедия, - Песков

Топ комментарии

  • Artem Victorovich
    Сміття на якому буде підписана угода з ордою ніяким чином не вплине на помсту Українського народу.
  • ярослав ильчишин 1e1e9a87
    Потвора
  • Мистер Икс 00711c20
    ВОЙНУ ЗАКОНЧАТ ВСУ В МОЦКВЕ А ПЕСКОВ с ПУТИНЫМ БУДУТ ПОВЕШЕНЫ ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости