Песков о завершении войны: "Речь идет об обозримом будущем"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявляет, что война в Украине будет завершена "в обозримом будущем".
Об этом он сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
На вопрос о сроках завершения войны он ответил: "Речь идет об обозримом будущем".
А когда его спросили, что именно дает основания так думать, сказал: "Операция продолжается, цели достигаются. Ведется предметная работа как по линии военных в плане продвижения операции, так и по линии переговорщиков, которые находятся в переговорном процессе с украинскими визави".