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Бурба обвинил Арестовича во лжи относительно своего пребывания в Дубае

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Бурба обвинил Арестовича во лжи относительно своего пребывания в Дубае
Экс-начальник Главного управления разведки Василий Бурба ответил на обвинение в том, что его нет в Украине, советнику ОП Алексею Арестовичу.

Как передает Цензор.НЕТ, Бурба в комментарии "Украинской правде" ответил на озвученное Арестовичем в программе "Антиподы" обвинение в том, что он в Дубае и якобы у него там штаб-квартира.

"С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках", - заявил Бурба.

"Сейчас в составе отдельного сводного отряда выполняю задание по назначению. И никогда я бы не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников", - подчеркнул он.

"К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)", - добавил Бурба.

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Топ комментарии

  • Urs
    когда ж этот зеленый цирк прекратится ....
  • Galyna Tesla
    A от де голова СБУ люсю арестович не цiкавить???
  • Дмитрий Сириус
    Я конечно не знаю репутации Бурбы, но репутация арестовича очень известна. Так что я верю больше первому - Бурбе!
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