Бурба обвинил Арестовича во лжи относительно своего пребывания в Дубае
55 135211
Экс-начальник Главного управления разведки Василий Бурба ответил на обвинение в том, что его нет в Украине, советнику ОП Алексею Арестовичу.
Как передает Цензор.НЕТ, Бурба в комментарии "Украинской правде" ответил на озвученное Арестовичем в программе "Антиподы" обвинение в том, что он в Дубае и якобы у него там штаб-квартира.
"С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках", - заявил Бурба.
"Сейчас в составе отдельного сводного отряда выполняю задание по назначению. И никогда я бы не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников", - подчеркнул он.
"К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)", - добавил Бурба.