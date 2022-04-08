Порошенко в эфире Sky News: Нужно создать "Список Бучи", чтобы наказать российских убийц

Российские убийцы, которые пытали и расстреливали украинцев в Буче и других населенных пунктах, должны понести наказание.

Об этом сказал Петр Порошенко в эфире американского телеканала Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Политик призвал создать "Список Бучи" по примеру "Списка Магнитского" – для того, чтобы наказать российских палачей.

"Тратегия в Буче, где сотни и сотни гражданских лиц были убиты в этой кровавой резне, изменила природу войны. И в чем же теперь мы нуждаемся? Нам точно нужны международные санкции. Санкции, которые были бы разрушительны для путина. Нам также нужен "список Бучи". Весь мир должен объединиться с тем, чтобы идентифицировать всех тех варваров, которые убивали украинских женщин, кто их насиловал, тем более на глазах их детей, тех, кто убивал и женщин, и детей, и людей пожилого возраста и оставляли их лежать прямо на улицах", – сказал Порошенко.

"Никогда в жизни я не думал, что когда-нибудь такое увижу. Наш батальон территориальной обороны был одним из тех первых, кто увидели эту катастрофическую картину. И потому нельзя молчать. Нельзя быть где-то посередине. Можно быть либо на белой стороне, либо на черной", – убежден лидер партии "ЕС".

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