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На Днепропетровщине задержан священник УПЦ московского патриархата, который сотрудничал со страной-агрессором, - прокуратура

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На Днепропетровщине задержан священник УПЦ московского патриархата, который сотрудничал со страной-агрессором, - прокуратура
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении настоятелю храма одной из епархий Украинской православной церкви московского патриархата на Днепропетровщине по факту пособничества в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной розни.

Как пищет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение агрессора против нашего государства.

"Также настоятель храма давал указания прихожанам о предоставлении помощи вооруженным силам РФ. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация касательно поддержки агрессора", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.

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Топ комментарии

  • Панас Стець
    заборонити гундяєвський сатанат в україні і випхати гундяєвських гнид в кацапію, хай там служать Сатані. хто буде упиратись. тим смолу приготувати...
  • Ksenia VB
    Навіть не дивує.
    Цікаве інше- ЧОМУ представники мп ще сидять у наших храмах ?
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Скільки ще терба доказів, щоб церкву московського сатанату в Україні негайно ліквідувати як організацію, а попів інтернувати ( в першу чергу з російськими паспортами)?
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