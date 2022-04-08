На Днепропетровщине задержан священник УПЦ московского патриархата, который сотрудничал со страной-агрессором, - прокуратура
Как пищет Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.
Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию Патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение агрессора против нашего государства.
"Также настоятель храма давал указания прихожанам о предоставлении помощи вооруженным силам РФ. Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружена и изъята компьютерная техника и документация касательно поддержки агрессора", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следственным отделом СБУ в Днепропетровской области.
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