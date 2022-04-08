Начинается экстренная эвакуация из Краматорска автотранспортом, - мэр Гончаренко

Из Краматорска в пятницу начинается экстренная эвакуация автотранспортом жителей Донецкой области в безопасные места.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей необходимо по состоянию на сегодняшний день", - сказал Гончаренко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорская эвакуация будет переведена в другой режим.

"Сейчас переходим на другой режим (эвакуации. - Ред). Будем эвакуировать из Краматорска всех, кто хочет и кто доедет до нашего города. Будем перевозить в более безопасные места", - сказал мэр.

По его словам, ракета взорвалась у железнодорожного вокзала. Он рассказал, что в это время на перроне и в здании вокзала было около 4 тыс. человек, и если бы ракета попала в цель, то она уничтожила бы всех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорские больницы не справляются с количеством раненых. Многие люди тяжелые, без рук, ног, - мэр Гончаренко о последствиях обстрела вокзала

Гончаренко также сообщил, что в настоящее время медики оказывают раненым помощь.

"Мы получили помощь от всех городов Донецкой области", - сказал мэр, добавив, что помогают местным медикам около 40 врачей из разных городов Донецкой области.