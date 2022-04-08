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Начинается экстренная эвакуация из Краматорска автотранспортом, - мэр Гончаренко

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Начинается экстренная эвакуация из Краматорска автотранспортом, - мэр Гончаренко
Из Краматорска в пятницу начинается экстренная эвакуация автотранспортом жителей Донецкой области в безопасные места.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей необходимо по состоянию на сегодняшний день", - сказал Гончаренко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он отметил, что после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорская эвакуация будет переведена в другой режим.

"Сейчас переходим на другой режим (эвакуации. - Ред). Будем эвакуировать из Краматорска всех, кто хочет и кто доедет до нашего города. Будем перевозить в более безопасные места", - сказал мэр.

По его словам, ракета взорвалась у железнодорожного вокзала. Он рассказал, что в это время на перроне и в здании вокзала было около 4 тыс. человек, и если бы ракета попала в цель, то она уничтожила бы всех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорские больницы не справляются с количеством раненых. Многие люди тяжелые, без рук, ног, - мэр Гончаренко о последствиях обстрела вокзала

Гончаренко также сообщил, что в настоящее время медики оказывают раненым помощь.

"Мы получили помощь от всех городов Донецкой области", - сказал мэр, добавив, что помогают местным медикам около 40 врачей из разных городов Донецкой области.

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Топ комментарии

  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    Одесский бизнесмен, совладелец группы компаний ТИС Андрей Ставницер помог Вооруженным силам Украины ликвидировать вражеское подразделение, сообщив его координаты.

    Об этом Ставницер сообщил в Facebook.

    По его словам, о том, что враг расположился вплотную к его дому, он увидел в веб-камеру.

    "Ты смотришь на веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома для наведения огня?"- написал Ставницер.

    Он разместил фото, на котором его разрушенный дом, вероятно, поврежденный при ликвидации подразделения оккупантов.

    Бизнесмен отмечает, что дом отстроит заново, главное - спасти как можно больше человеческих жизней.
  • xander 9cf28439
    Не дебіли, а цинічні покидьки. Вони все роблять свідомо
  • Player New
    Вони перед тим спалилися й написали що відстрілялися по краматорську, та й взагалі це вже не важливо, після тисяч ракет й мільйонів ударів артилерією пізно рашистам виправдовуватися.
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