Глава МИД Британии Трасс об обстреле Краматорского вокзала: Это военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина

Обстрел мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска является военным преступлением Российской Федерации.

Об этом сообщила в твиттере глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - отметила она.

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Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.