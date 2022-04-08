Глава МИД Британии Трасс об обстреле Краматорского вокзала: Это военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина
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Обстрел мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска является военным преступлением Российской Федерации.
Об этом сообщила в твиттере глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.
"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - отметила она.
Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.