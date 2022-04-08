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Глава МИД Британии Трасс об обстреле Краматорского вокзала: Это военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина

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Глава МИД Британии Трасс об обстреле Краматорского вокзала: Это военное преступление. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина
Обстрел мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска является военным преступлением Российской Федерации.

Об этом сообщила в твиттере глава МИД Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ.

"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Нацеливание на гражданских является военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", - отметила она.

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Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.

Топ комментарии

  • Dima30
    До Британії питань нема,вони нам дуже допомагають, не на словах,а на ділі доводять це.
  • jklpqrs
    Счас зеленский даст реверс. И сложится интересная ситуация: Европа уже требует судить *****, Зеленский - подписывать с ним соглашение. В результате, виноваты будут Порох, ООН и Красный Крест.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    ***** за такие "подвиги" в Буче и Краматорске не надо судить. Его надо повесить на площади, и пусть месяц повисит.
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