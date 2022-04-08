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Обстрел вокзала в Краматорске - еще одно зверство России в Украине: мир привлечет Путина к ответственности, - США

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Обстрел вокзала в Краматорске - еще одно зверство России в Украине: мир привлечет Путина к ответственности, - США
Мир привлечет президента РФ Владимира Путина за еще одно зверство – российский ракетный обстрел вокзала в Краматорске.

Об этом заявило посольство США в Украине в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Российский ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске - центра эвакуации гражданского населения, в результате которого десятки человек погибли и более 100 получили ранения, является еще одним зверством, совершенном Россией в Украине. Мир привлечет Путина к ответственности", - подчеркнуло американское диппредставительство.

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Топ комментарии

  • Hanry Cikorsky
    Европейцы предлагают вид на жительстыо давать военным россии. А может он месяц назад координаты в ракету вводил. Как проверить. Не давайте им посещать вообще цивилизованный мир. Всем.
  • Історик Воєнрук
    Світ має притягти всю РОСІЮ до відповідальності,а не лише путіна,який лише робить ТЕ,чого бажає вся росія.
  • Мистер Икс 00711c20
    ***** взять живым и казнить самой страшной казнью !
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