"Зеленский руководит ВСУ, без него Залужный не может провести ни одной операции", - советник Офиса Президента

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович откровенно возмущен тем, что в соцсетях многие люди, особенно девушки, выражают восхищение главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, забывая о том, что есть еще верховный главнокомандующий.