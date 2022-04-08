Страны Запада выслали из-за войны Путина 445 российских дипломатов, - МИД. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабной войны России против Украины дружественные с Украиной государства выслали в общей сложности 445 дипломатов и сотрудников российских дипломатических учреждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, такие цифры приводит МИД Украины.

О высылке дипломатов объявили всего 28 стран, не считая Евросоюза как блока и ООН. Больше всего россиян выслали из дипломатических миссий в Польше и Германии (более 40), Франции, Словакии, Словении и Италии (30 и более).

Отмечается, что в инфографике не упомянута Финляндия, объявившая о высылке двух сотрудников посольства РФ уже после публикации.

США, Британия и Чехия значительно сократили присутствие россиян еще до 24 февраля.

"Этот шаг - акт солидарности с Украиной, продолжение усилий по усилению глобальной изоляции РФ. Высылка дипломатов стала ответом партнеров на подрывную шпионскую деятельность российских дипломатов. Это нанесло удар по возможности РФ вести агрессивную политику, подрывать мир и безопасность в Европе и Украине. Российские дипломаты годами распространяли пропагандистские нарративы, пытаясь исказить действительность и скрыть подлинное лицо Кремля", - отмечают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины призвало партнеров и дальше усиливать давление на РФ, чтобы остановить войну против Украины.

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