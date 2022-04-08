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Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут. ФОТОрепортаж

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Украинское общество провело символическую акцию под российским посольством и в Лондоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в посольстве Украины в Британии.

Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут 01
Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут 02
Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут 03

"Представителям оккупантов люди снесли все, чего они так жаждут: старые сковородки и детские игрушки, поношенную одежду, подержанную бытовую технику. Берите сковородки и убирайтесь прочь!", - отметили в украинском посольстве.

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