Акция против мародерства россиян: в Лондоне оккупантам люди снесли все, чего они так жаждут. ФОТОрепортаж
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Украинское общество провело символическую акцию под российским посольством и в Лондоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в посольстве Украины в Британии.
"Представителям оккупантов люди снесли все, чего они так жаждут: старые сковородки и детские игрушки, поношенную одежду, подержанную бытовую технику. Берите сковородки и убирайтесь прочь!", - отметили в украинском посольстве.