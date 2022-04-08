Новости

В Одессе и области - комендантский час с вечера субботы до утра понедельника

4 14512
В Одессе и области - комендантский час с вечера субботы до утра понедельника
Выходить из дома нельзя с 21:00 субботы, 9 апреля до 06:00 понедельника, 11 апреля.

Об этом сообщили в Одесской областной госадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

Комендантский час был введен с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года.

Такое решение местные власти приняли после того, как захватчики нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

"В Одессе 10 апреля 2022 года есть угроза нанесения ракетного удара", - отметили в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На территории Гостомельского поселкового совета введен комендантский час на неделю

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми" - пояснил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ratibor Swet
    Трошки немецкого юмора... *)
    Звонит сегодня шеф -- за понедельник поговорить -- я ж с отпуска обещался выйти..
    С порога: Алекс! Слава Украине! ...мне, аж перемкнуло от неожиданности... -- но ответил достойно: Героям слава!
    Украина щас в тренде -- уважуха, шо я не могу -- Смерть москалям!
  • VOLVO XC 70
    юмор по- одесски реальность бабахнуло вот только недавно в Одессе а потом завыли сирены вторые сутки кстати такое это нервирует народ в соцсетях пишет что видели типа или ракета или самолет или тарелка НЛО свит шум какой то перед бабахом а потом сирена завыла летело что то низко 100 метров с среднем.. чего только не начитаешься в соцсетях у кого понос у кого запор кому фиолетово кто желает Путину долголетия в Аду... кто его ждет в Одессе есть и такие сказочные маргиналы... короче весело и не очень..
  • Великая Исландия
    Харьков понимает...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости