Макрон: Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова. Будем поддерживать расследование, чтобы победила справедливость

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС будет поддерживать расследование преступлений оккупантов в Украине, в частности, в Краматорске, Буче, Мариуполе, Харькове, чтобы победила справедливость.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинские мирные жители бегут, чтобы избежать худшего. Их оружие? Коляски, мягкие игрушки, багаж. Сегодня утром на вокзале в Краматорске семьи, которые планировали ехать, пережили ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Отвратительно. Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова: везде в Украине мы будем поддерживать расследования, чтобы победила справедливость. Мы думаем о семьях, которые продолжают бежать, приветствуем их в нашем Союзе, в нашем Союзе мира", - отметил Макрон.

Он добавил, что в ЕС принимают новые санкции против РФ и продолжают поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане.

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