Макрон: Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова. Будем поддерживать расследование, чтобы победила справедливость
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украинские мирные жители бегут, чтобы избежать худшего. Их оружие? Коляски, мягкие игрушки, багаж. Сегодня утром на вокзале в Краматорске семьи, которые планировали ехать, пережили ужас. Десятки погибших, сотни раненых. Отвратительно. Мы думаем о жертвах Краматорска, Бучи, Мариуполя, Харькова: везде в Украине мы будем поддерживать расследования, чтобы победила справедливость. Мы думаем о семьях, которые продолжают бежать, приветствуем их в нашем Союзе, в нашем Союзе мира", - отметил Макрон.
Он добавил, что в ЕС принимают новые санкции против РФ и продолжают поддерживать Украину в гуманитарном, военном и финансовом плане.
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