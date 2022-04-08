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Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС этим летом

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Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС этим летом
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вывод о членстве Украины в ЕС хотят подготовить летом 2022 года. Затем украинскую заявку на поступление представят Евросовету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель - представить заявку Украины Совету этим летом", - заявила фон дер Ляйен.

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Топ комментарии

  • maravillo
    Побачать, що Зе залишив всіх гавноїдів ти дєрьмака і татарова, антикорупційні органи не працюватимуть, як і раніше, і пошлють нас далеко.
  • Krotow
    Это действительно БЫСТРО. Нам на это ушло 5 лет. Удачи и ждём вас.
  • Роман Марушка 9a554709
    Если Украина успеет вступить в ЕС даже не в НАТО то для Путина будут большие проблемы с дальнейшим ведением боевых действий потому что Украина будет в зоне влияния ЕС -естественно и реагирование на все действия Путина будут быстрее и решительными потому что Украина станет частью ЕС. Путин это знает вот и спешит помешать.
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