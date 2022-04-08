Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС этим летом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вывод о членстве Украины в ЕС хотят подготовить летом 2022 года. Затем украинскую заявку на поступление представят Евросовету.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель - представить заявку Украины Совету этим летом", - заявила фон дер Ляйен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент Еврокомиссии фон дер Ляен выехала поездом в Киев. ФОТОрепортаж