Еврокомиссия планирует подготовить заключение по членству Украины в ЕС этим летом
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вывод о членстве Украины в ЕС хотят подготовить летом 2022 года. Затем украинскую заявку на поступление представят Евросовету.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Обычно проходят годы, прежде чем Совет ЕС примет заявку на членство, но Украина сделала это через неделю или две, и я призываю двигаться вперед как можно быстрее… Наша цель - представить заявку Украины Совету этим летом", - заявила фон дер Ляйен.