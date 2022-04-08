Спецназовцы РФ отказываются от мобилизации, скрываются и даже самокалечатся, - ГУР МО

Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в городе Екатеринбург, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе. Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется", - говорится в сообщении

Также разведчики информируют о крайне низком моральном состоянии уже мобилизованных.

"В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска были отправлены два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей, вероятная причина этих ранений – самоувечья во избежание возвращения в зону боевых действий", - сообщают украинские разведчики.

С отчетом о результатах рекрутинга в Екатеринбурге можно ознакомиться здесь.

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