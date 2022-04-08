Спецназовцы РФ отказываются от мобилизации, скрываются и даже самокалечатся, - ГУР МО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.
"Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в городе Екатеринбург, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе. Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется", - говорится в сообщении
Также разведчики информируют о крайне низком моральном состоянии уже мобилизованных.
"В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска были отправлены два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей, вероятная причина этих ранений – самоувечья во избежание возвращения в зону боевых действий", - сообщают украинские разведчики.
С отчетом о результатах рекрутинга в Екатеринбурге можно ознакомиться здесь.
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