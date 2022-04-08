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РФ продолжает перебрасывать в Донецкую область резервы для наступления, - Минобороны

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РФ продолжает перебрасывать в Донецкую область резервы для наступления, - Минобороны
За минувшие сутки, 7 апреля, в Луганской и Донецкой областях ВСУ отразили 7 вражеских атак. Конкретно на Восточном направлении сосредоточены главные усилия наступления противника.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, целью наступления является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

По данным Минобороны, в определенные районы Донецкой области перемещаются российские подразделения, выведенные из Полесского и Северского операционных районов, продолжается переброска на территорию Украины дополнительных российских резервов.

Также, как сообщил Мотузяник, 7 апреля три российских бомбардировочных Су-24М привлекались к ракетно-бомбовым ударам по гражданским и военным объектам в Донецкой области.

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"Штурмовые действия на линии столкновения продолжаются. Основные усилия направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля на Мариуполем и овладении рубежом Угледар-Марьинка", - сказал Мотузяник.

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Топ комментарии

  • Urs
    Мені цікаво, "Азов" знає, що ними командує зєлєнський? і що Залужний без його команди нічого не робить???



    Український гарнізон в Маріуполі відхилив ще одну, наче вже четверту за ліком, пропозицію агресора скласти зброю. МО РФ не може осягнути маріупольський феномен та пояснює це «азовськими полчищами, які сподіваються на евакуацію на вертольотах».

    І ось тут - про вертольоти: західні джерела повідомляють, що насправді Повітряні сили ЗС України організували та утримують повітряний міст між Україною та Маріуполем: діючи на високих швидкостях і критично малих висотах, фактично маневруючи між деревами та будівлями (а ми ж в Африці скільки років тренувалися у миротворчих місіях!), пілоти Мі-8 доставляють **********, зокрема NLAW, їжу, воду, та евакуації поранених.

    4 квітня МО РФ традиційно збрехало про збиття з ПЗРК двох Мі-8, які «намагалися евакуювати керівників батальйону «Азов», але як завжди жодних доказів не надало.
  • Люся під полковником
    "Азов" б'є влучно в ціль.
    Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ.
    Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста.
    https://t.me/polkazov/4391?single
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Последний пук недоимперии рабов, перед развалом
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