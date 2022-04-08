РФ продолжает перебрасывать в Донецкую область резервы для наступления, - Минобороны
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, целью наступления является установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
По данным Минобороны, в определенные районы Донецкой области перемещаются российские подразделения, выведенные из Полесского и Северского операционных районов, продолжается переброска на территорию Украины дополнительных российских резервов.
Также, как сообщил Мотузяник, 7 апреля три российских бомбардировочных Су-24М привлекались к ракетно-бомбовым ударам по гражданским и военным объектам в Донецкой области.
"Штурмовые действия на линии столкновения продолжаются. Основные усилия направлены на захват населенных пунктов Рубежное, Попасная, Нижнее и Новобахмутовка, установлении полного контроля на Мариуполем и овладении рубежом Угледар-Марьинка", - сказал Мотузяник.