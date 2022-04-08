Экс-нардепа и бывшего кандидата в президенты Ржавского, поддерживавшего РФ, оккупанты застрелили в Буче
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Швец, сообщает Цензор.НЕТ.
"Александр Ржавский, известный бизнесмен, бывший народный депутат, кандидат в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину. В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую же форму оккупации?! Почему РФ не приходила, как фашисты, в аннексированном Крыму?", - пишет Швец о Ржавском.
По данным журналиста, во время оккупации захватчики поселились в большом имении экс-нардепа.
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"Ржавский пытался найти общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был сразу жестоко застрелен. В его же доме. На глазах людей", - сообщил Швец.