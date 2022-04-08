Экс-нардепа и бывшего кандидата в президенты Ржавского, поддерживавшего РФ, оккупанты застрелили в Буче

Его застрелили в собственном доме после того, как Ржавский отказался налить водки захватчикам, занявшим его имение.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Швец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Александр Ржавский, известный бизнесмен, бывший народный депутат, кандидат в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину. В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую ​​же форму оккупации?! Почему РФ не приходила, как фашисты, в аннексированном Крыму?", - пишет Швец о Ржавском.

По данным журналиста, во время оккупации захватчики поселились в большом имении экс-нардепа.

Смотрите также: В Буче началась эксгумация тел убитых оккупантами украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Ржавский пытался найти общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был сразу жестоко застрелен. В его же доме. На глазах людей", - сообщил Швец.