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Экс-нардепа и бывшего кандидата в президенты Ржавского, поддерживавшего РФ, оккупанты застрелили в Буче

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Экс-нардепа и бывшего кандидата в президенты Ржавского, поддерживавшего РФ, оккупанты застрелили в Буче
Его застрелили в собственном доме после того, как Ржавский отказался налить водки захватчикам, занявшим его имение.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Швец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Александр Ржавский, известный бизнесмен, бывший народный депутат, кандидат в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Категорически не верил в вооруженное вторжение России в Украину. В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую ​​же форму оккупации?! Почему РФ не приходила, как фашисты, в аннексированном Крыму?", - пишет Швец о Ржавском.

По данным журналиста, во время оккупации захватчики поселились в большом имении экс-нардепа.

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"Ржавский пытался найти общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был сразу жестоко застрелен. В его же доме. На глазах людей", - сообщил Швец.

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Топ комментарии

  • vadyan
    Обожнюю такі історії... Зрадник зустрів окупантів із квітами, а вони його вбили за те що горілки не дав... у Бога ідеальне почуття гумору іноді
  • Белла Богун
    Отак починаєш вірити в карму
  • GoodWin
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