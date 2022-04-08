Из-за войны в Украине цены на продукты рекордно растут во всем мире, – FAO
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.
"За последние 32 года мировые цены на продукты питания не были столь высокими, как в марте, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Война в Украине является одной из основных причин роста. И Украина, и Россия являются важными экспортерами зерна", – сказано в сообщении.
Как отмечается, всплеск цен на продукты питания больше всего чувствуется в бедных странах. Из-за вторжения России в Украину выросли расходы на основные продукты питания, в том числе хлеб.
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Индекс, по которому FAO измеряет цены на многие товары, вырос на 13% в марте по сравнению с февралем. Особенно подорожали зерновые (+17%) из-за войны в Украине.
Масло подорожало почти на 25%. Украина является ведущим мировым экспортером подсолнечного масла.
Ранее в FAO заявляли, что мировые цены на продукты питания и корма могут возрасти на 20% в результате войны в Украине.