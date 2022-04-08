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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 08.04.2022

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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 08.04.2022
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 08.04.2022.

Информация опубликована на странице Генштаба ВСУ в фейсбуке. передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 44 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженные силы российской федерации продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Продолжается подготовка врага к наступлению на востоке нашего государства.

Российские оккупанты продолжают уничтожение гражданской инфраструктуры, нанося ракетные и артиллерийские удары по железнодорожным узлам и путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает наращивать группировку войск. Оккупанты не оставляют попыток наступательных действий в направлении населенных пунктов Попасна и Северодонецк. Успехов не имеют.

На Южнобужском направлении враг вел боевые действия в районе населенного пункта Александровка. Пытался осуществлять огневое влияние с целью нанесения поражения подразделениям ВСУ в указанном районе. Цели не достиг.

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На Слобожанском направлении противник продолжил блокировать город Харьков, производит обстрелы жилых кварталов с использованием артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня и минометов большого калибра.

Оккупанты полностью вывели подразделения своих войск с территории Сумской области в российскую федерацию.

Враг имеет значительные проблемы с комплектованием воинских частей, понесших существенные потери во время боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, более 80 процентов личного состава некоторых подразделений, задействованных в войне, не желает участвовать в дальнейших боевых действиях. Командиры воинских частей оккупантов запретили увольнение военнослужащих, у которых закончились сроки контрактов до окончания так называемой "специальной военной операции".

На временно занятых территориях враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, совершая противоправные действия в отношении гражданского населения, в том числе ограбление помещений, угон транспортных средств и задержание граждан Украины.

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Оккупационные власти на временно оккупированной территории Донецкой области получили указания от российских кураторов о возвращении на указанные территории людей, выехавших в течение января-февраля 2022 в российскую федерацию. В соответствии с указаниями местных администраций граждане должны вернуться в населенные пункты по месту регистрации/жительства после двух месяцев пребывания на территории России.

Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника по всем направлениям, наносят врагу потери и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Вместе победим. Слава Украине!", - сообщили в Генштабе.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ан Мур
    44-й день символичен, потому что именно столько продлилась Вторая карабахская война. Для проводивших аналогии этой войны с украинской это был своего рода рубеж, т.к. многие считали, что и война в Украине не продлится дольше указанного периода.
    Война в Украине продолжается и конца ей пока не видно. Согласно заявлениям сепаратистов из "ДНР" и "ЛНР", подготовка российскими войсками к началу операции на Донбассе завершена. Следовательно, можно ожидать ее начала уже завтра-послезавтра. Но и ВСУ не дремлют. Судя по поступающей информации, они уже получили и продолжают получать массу нового, а главное более разрушительного вооружения из стран НАТО. Так, Украине будет передано по 90 противотанковых комплексов на каждый российский танк.
    Бессмысленная бойня продолжается, и чем дольше она тянется, тем все менее ясны планы России. Складывается впечатление, что она уже сама не знает чего добивается в Украине.

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  • Sav UA
    котьол це те місце де кацапи в смолі варяться.
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