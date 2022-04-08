Великобритания рассматривает все варианты оборонной помощи Украине, – Джонсон

Великобритания открыта ко всем вариантам предоставления оборонительного оружия Украине.

Об этом во время пресс-конференции в Лондоне сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я вообще готов рассмотреть что-либо из арсенала оборонного оружия, чтобы помочь украинцам защитить себя", - ответил Джонсон на вопрос о том, передаст ли Британия Украине тяжелую бронетехнику.

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Он подчеркнул, что Украине необходимо предоставлять такое оборудование, "которое было бы им действительно полезно и использовалось".

"Великобритания преимущественно предоставляла противотанковое и противолодочное оружие, а сейчас мы ищем пути, как поддержать друзей и партнеров, которые хотят отправить украинцам то, что им нужно", - отметил премьер-министр.

По его словам, современное вооружение стран-членов НАТО не всегда может быть полезно Украине.

"Иногда то, что имеет НАТО, им неуместно. Более полезна может быть поддержка некоторых стран бывшего Варшавского пакта, желающих передать собственную бронетехнику. Мы размышляем над тем, чтобы делать именно это больше", - подчеркнул Джонсон.