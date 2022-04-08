Восемь "скорых" уже забрали раненых из Краматорска и еще 25 едут, - руководитель Днепропетровской ОВА Резниченко

Восемь автомобилей скорой помощи забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и еще 25 "скорых" едут в Краматорск.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме написал руководитель Днепропетровской ОВА Резниченко.

"8 "скорых" только что забрали раненых из Краматорска на границе с Донецкой областью и сейчас везут в наши больницы. Еще 25 "скорых" едут в Краматорск. И детей, и взрослых доставляем в разные больницы области. Все медикаменты у нас есть", - написал Резниченко.

Как сообщалось, в результате обстрела российскими войсками железнодорожного вокзала в Краматорске (Донецкая обл.) 50 человек погибли, включая пять детей

Из 98 раненых, доставленных в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

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