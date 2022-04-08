Свыше 30 тыс. мариупольцев оккупанты принудительно вывезли на территорию ОРДО и РФ, - мэр Бойченко

Более 30 тысяч жителей блокадного Мариуполя российские оккупанты принудительно вывезли на территорию оккупированного Донбасса и России.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас уже есть верифицированный список – это 31 тысяча мариупольцев, которые были принудительно вывезены на территорию РФ или так называемой "ДНР". Они проходят через разные унижения. Мы знаем, что снимают отпечатки пальцев, заставляют подписывать разные документы и очень жестко относятся к работникам муниципальной сферы или других государственных органов. То есть люди неделями сидят и ждут этой так называемой "фильтрации". Людей завозят в самую глубинку России - Томск, Тамбов, Астрахань и другие регионы РФ", - рассказал он.

По словам Бойченко, сегодня работает только один гуманитарный коридор Бердянск-Запорожье.

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