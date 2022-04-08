В Беларуси признали "террористической организацией" телеграм-каналы NEXTA

Верховный суд Беларуси признал оппозиционные телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA "террористической организацией".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале генеральная прокуратура Беларуси.

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"По заявлению генерального прокурора верховный суд признал экстремистское формирование "NEXTA" со входящими в него структурными подразделениями "NEXTA Live" и "LUXTA" террористической организацией", - заявили в учреждении.

В связи с этим с 8 апреля деятельность организации на территории Беларуси запрещена, а участие в ней "приведет к наступлению уголовной ответственности".

Отмечается, что организаторы и сотрудники NEXTA обвиняются в пропаганде экстремизма, в частности террористической деятельности, которую организация якобы осуществляла с 2020 года.

Также заявляют, что NEXTA обучали своих читателей "технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике сопротивления правоохранителям".

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Деятельность организации, как отмечается, в Беларуси повлекла за собой совершение "актов терроризма и других преступлений экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки".

NEXTA-Live, крупнейший из признанных "террористическими" телеграм-каналов, насчитывает более 1 миллиона 700 тысяч подписчиков. Он активно осуждает войну России на Украине, а также критикует авторитарные режимы Путина и Лукашенко.