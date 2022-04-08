На Восточном направлении отбиты 4 атаки - уничтожено до 50 солдат, 4 танка, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТГ "Схід"
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки. Наши воины уничтожили: личного состава – до 50; танков – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артиллерийских систем – 3; АО – 4; вертолетов – 1.
Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта".