Новости • Агрессия России против Украины, Война

На Восточном направлении отбиты 4 атаки - уничтожено до 50 солдат, 4 танка, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТГ "Схід"

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На Восточном направлении отбиты 4 атаки - уничтожено до 50 солдат, 4 танка, 3 артсистемы, 1 вертолет, - ОТГ "Схід"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска не оставляют попыток прорвать нашу оборону на отдельных направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В частности, 8 апреля, украинские защитники отбили 4 вражеских атаки. Наши воины уничтожили: личного состава – до 50; танков – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артиллерийских систем – 3; АО – 4; вертолетов – 1.

Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko
    Вчора о 09:35 ·
    Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
    А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
    І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
    На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
    І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
    Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
  • Анатолий Воробей 96773614
    Слава Збройним Силам України!!! Слава Україні!!!!
  • Pravda22 Pravda22
    Дякуємо за гарні новини. Тримайтеся хлопці! Слава Україні!
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