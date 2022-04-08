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Боррель - Зеленскому: Вы сражаетесь за нас, дать Украине оружие - меньше всего, что мы можем сделать

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Боррель - Зеленскому: Вы сражаетесь за нас, дать Украине оружие - меньше всего, что мы можем сделать
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил Владимиру Зеленскому, что самое меньшее, что Евросоюз может сделать для Украины - предоставить оружие.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важно подчеркнуть: вы сражаетесь за нас, вы сражаетесь за нас. Меньшее, что мы можем сделать - дать вам оружие", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Україна воює, так. І за себе і за вас, як і тисячу років тому.
  • Robert Olsen
    Я бачив відео, в Данію привозять багато техніки штати, потім вона їде вся в польщу. На відео не тільки воєнна техніка а і тягачі (для підбитої техніки параши). Все буде добре.
  • Ан Мур
    Печера Дракона
    ​​Переконаний, історики майбутнього будуть дуріти від цього парадоксу.
    Президент Зеленський сприяв порушенню в Україні кримінальної справи проти Джо Байдена і був фігурантом скандалу, з приводу підігрування Зеленського Трампу.
    Це не завадило Зеленському, який повністю провалив співпрацю з НАТО виставляти претензії: "Пане президент, чому ми не в НАТО?"
    Як на це відреагував Байден? Україні були надані Джавеліни, Стінгери і ще багато зброї та амуніції.
    На це Зеленський зажадав аби країни НАТО, і США в першу чергу, закрили небо над Україною. Коли фахівці покрутили біля скроні пальцем (бо це технічно нереально), Зеленський звинуватив НАТО в загибелі українців. Арестовичі і Подоляки почали відкрито агітувати українців проти співпраці з НАТО.
    Як на це відповів Байден? Україні надали ленд-ліз.
    Щось мені підказує, що Зеленському вже зараз треба негайно міняти риторику і ставлення до "дорогого дядечка Джо". Бо Байден бикування Зеленського явно не забуде.

    А Штати, знаєте, уміють дуже гарно ставити на місце не в міру нахабних "слуг народу". Тому існує дуже багато прикладів.

    Дмитро "Каленчук" Вовнянко
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