Боррель - Зеленскому: Вы сражаетесь за нас, дать Украине оружие - меньше всего, что мы можем сделать

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил Владимиру Зеленскому, что самое меньшее, что Евросоюз может сделать для Украины - предоставить оружие.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важно подчеркнуть: вы сражаетесь за нас, вы сражаетесь за нас. Меньшее, что мы можем сделать - дать вам оружие", - сказал он.

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