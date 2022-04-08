В бою против оккупантов погиб лидер "Правого сектора" Львовщины Тарас Бобанич

В бою против московских оккупантов, во время выполнения боевого задания подразделением на Изюмском направлении погиб командир 2-го отдельного батальона ДУК "Правый сектор", член провода НВР "Правый сектор" Тарас Бобанич.

Об этом в Facebook сообщает 2-й отдельный батальон ДУК ПС, передает Цензор.НЕТ.

"Друг Хаммер со студенческих лет был активным участником правого движения, который считал, что националист должен тихо делать свое дело, не дожидаясь вознаграждения или похвалы".

В конце ноября 2013 года он присоединился к рядам "Правого сектора". Активно участвовал в событиях Майдана.

С 2014 года воевал против оккупантов в составе ДУК "Правый сектор". Участвовал в боевых действиях в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

В 2019 году друг Хаммер стал заместителем Командира ДУК ПС по вопросам деятельности резервных подразделений. А в 2020 году был избран членом Провода Национально-Освободительного Движения "Правый сектор".

После полномасштабного вторжения России в Украину Тарас Бобанич возглавил 2-й отдельный батальон ДУК ПС", - говорится в сообщении.

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