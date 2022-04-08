Надо создать процедуру и исключить Россию из ОБСЕ, - Кулеба

Фото: ОБСЄ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что членство РФ в ОБСЕ является угрозой для безопасности и сотрудничества в Европе и призывает создать процедуру и исключить Россию.