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Надо создать процедуру и исключить Россию из ОБСЕ, - Кулеба

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Надо создать процедуру и исключить Россию из ОБСЕ, - Кулеба
Фото: ОБСЄ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что членство РФ в ОБСЕ является угрозой для безопасности и сотрудничества в Европе и призывает создать процедуру и исключить Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили основы Хельсинского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда необходимо создать процедуру и исключить РФ", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - нацистское государство, угрожающее мировой безопасности, - Украина в ОБСЕ

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн
    Прочитала сьогодні нове від Арестовича. Якщо ви читали останній пост від Залужного, то побачите політичних контекст. Жаба офіс задушила що всі насущні проблеми України обговорюють без зе,а зе ніхто не вірить. Так ширма короткочасна
  • Evgen Karpenko
    Можно просто:- треба расію виключити... все!
  • Veter Isinski
    Членство РФ в ООН представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в мире - выгнать всех "дипломатов" параши из США и ООН!
    ФИЗИЧЕСКИ под зад ногой
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