Bayraktar является одним из символов борьбы в Украине, - Сельчук Байрактар

Технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар рассказал о роли беспилотника Bayraktar в борьбе Украины против агрессии РФ.

Об этом он сообщил CNN, передает Цензор.НЕТ.

"TB-2 является одним из символов сопротивления в Украине и дает им надежду. Но я не хочу хвастаться тем, что спасаю жизнь людей. Люди рискуют своей жизнью, защищая Родину от незаконной оккупации. Это дело мужественного украинского народа и руководства", - отметил он.

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