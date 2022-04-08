Евросоюз сделает все возможное, чтобы у украинских беженцев были жилье, медицинское обслуживание, школа, работа, - фон дер Ляйен

ЕС сделает все возможное, чтобы у украинских беженцев было жилье, медицинское обслуживание, школа, работа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в пятницу.

"Украинские беженцы имеют временный статус в наших странах, скрываясь от войны. Мы о них позаботимся, Владимир, пока они не смогут безопасно вернуться домой, в свободный, независимый, процветающий дом Украины. Мы сделаем все, что можно, чтобы у них было жилье, медицинское обслуживание, школа, работа, потому что великий украинский народ заслуживает этого, и ничего меньшего", - сказала Ляйен.

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