Предпосылок для эвакуации харьковчан нет, - Синегубов
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Пока нет предпосылок для эвакуации жителей Харькова.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Пока предпосылок для организованной эвакуации жителей Харькова нет. Продолжаем эвакуировать жителей Лозовой и Барвенково", - говорится в сообщении.
В то же время глава ОВА отметил, что оккупанты обстреливают жилые районы города Харьков и гражданскую инфраструктуру области.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова, ночью нанесен ракетный удар по Лозовой, - Синегубов