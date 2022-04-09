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Российские войска перегруппировываются для продвижения в сторону Харькова, – начальник ГУР Буданов

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Российские войска перегруппировываются для продвижения в сторону Харькова, – начальник ГУР Буданов
Российские войска перегруппировываются на востоке Украины и планируют продвигаться к Харькову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал в интервью CNN.

"Они перегруппировываются в направлении города Изюм через Белгород. Они двигаются через Белгород. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине, - сказал он. - В первую очередь, они планируют продвигаться в Харьков. Они будут пытаться добить город Мариуполь и только после этого смогут попытаться инициативно продвинуться в Киев".

Буданов призвал союзников Украины оказать "действительно серьезную" военную поддержку, чтобы помочь Украине противостоять российскому наступлению. Он отметил, что необходима тяжелая артиллерия, зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты для использования против наземных сил.

"Украине нужна действительно серьезная поддержка в тяжелом вооружении, и она нужна не завтра, а сегодня", – добавил он.

Буданов также отметил, что в Украине продемонстрирована слабость российских вооруженных сил. Они были поражены в Киевской области, и у них плохая логистика.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    булданов - это тот "архистратиг", который предрёк Украине корейский сценарий и ранее сожительствовал с наркодилером гогилашвили (кстати, как о нем молчат, где он)?
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Це вони з Бакановим, Єрмаком і Демченком вирахували коварні плани мокши?
    В мене теща під Харковим в селі, то вона вже тиждень обговорює із сусідками ситуацію із перегрупуванням мокшанських військ. І що через бєлгород орки війська перебрасують...
    Да, це *** рівень...
  • A rt fb16bfd9
    Ник Рейнольдс: Армия россиян потерпела сокрушительное поражение

    Неудавшаяся попытка наступления на Киев должна была не лучшим образом отразиться на боевом духе россиян, считает аналитик Королевского института объединенных вооружений Британии Ник Рейнольдс.

    «Отступление из Киева и из-под Киева было стремительным, что не могло не повлиять на российские войска. Отступая, россияне оставили за собой немало личного состава, бросили много убитых и техники, хотя и тела, и оборудование вполне можно было и подобрать», - сказал он в разговоре с Би-би-си.

    По словам Рейнольдса, армия россиян потерпела сокрушительное поражение, так что теперь Москве будет очень сложно мотивировать солдат вновь перейти в атаку.

    Боевой дух украинцев, напротив, продолжает расти, поскольку из последних боев они все время возвращаются победителями.

    Кроме того, теперь, после освобождения Киева украинскому командованию будет намного легче перебрасывать по стране войска.
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